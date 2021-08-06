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06.08.2021 17:15
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Ушел из жизни экс-председатель Харьковского облсовета

Ушел из жизни экс-председатель Харьковского облсовета

Сегодня, 6 августа, ушел из жизни на 58-м году бывший председатель Харьковского областного совета Олег Шаповалов.

Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Чернов.

Как написал он на своей странице в Facebook, Шавовалов долгое время боролся с серьезным недугом, но в пятницу его сердце остановилось.

«Сегодня ушел из жизни Олег Шаповалов, председатель Харьковского областного совета в 2005-2006 годах.

Олег Владимирович боролся с тяжелой болезнью. К сожалению, она оказалась сильнее. И с сегодняшнего дня мы с грустью говорить о нем в прошедшем времени.

Он был человеком сильной духом, к бесшабашности, очень профессиональной и открытой, целенаправленной и креативной.

Харьковщина, коллеги, друзья будут помнить Олега Владимировича. И хранить в сердце теплую, легкую, яркую память о нем», - написал Чернов.

 

Агентство Телевидения Новости

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