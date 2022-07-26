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З-під завалів будинку культури в Чугуєві дістали тіло жінки

З-під завалів будинку культури в Чугуєві дістали тіло жінки

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого окупантами будинку культури в Чугуєві: працівники обласного Управління ДСНС вилучили тіло загиблої 30-річної жінки. Про це повідомляють в ХОВА.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах Чугуївської громади, зокрема і будинку культури. Підвал  приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів знаходиться під постійними обстрілам окупантів. Напередодні з-під завалів вдалося врятувати 4 людей.

Агентство Телевидения Новости

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