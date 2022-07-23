За добу 4 поранених, одна загибла, знищено 30 га пшениці

У Харкові зранку ворог вдарив по Основ’янському району. За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан – легкий, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Попередньо – окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення. На місці працюють всі профільні служби та оцінюють завдані окупантами руйнування.

По області протягом доби росіяни наносили удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.

Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів.

У цій же громаді окупанти знищили 30 га пшениці. Фермери та місцеві гасили вогонь власноруч.

У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. На жаль, в Золочівській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені.

Агентство Телевидения Новости