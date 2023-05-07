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За добу на Харківщині сапери знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів

За добу на Харківщині сапери знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби з 6 по 7 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж;

8 – для надання допомоги населенню і поліції;

3 – інші виїзди.

Пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 125 одиниць вибухонебезпечних предметів.

6 травня на полі неподалік селища Затишшя Харківського району, трактор натрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 43-річний тракторист зазнав тілесних ушкоджень. Постраждалого було госпіталізовано до медичного закладу.

Агентство Телевидения Новости

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