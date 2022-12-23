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За “Караваном” вирубують дерева

За “Караваном” вирубують дерева

Інформація, про те, що на Героєв Праці за суермаркетом “Караван” розпочалася вирубка дерев з’явилася в місцевих пабликах декілька днів тому.

Декілька років тому, під час панування Кернеса земля в цієї місцевості була виділена під забудови за схемою ЖСК, що викликало обурення громади. Але наразі знесення насаджень до будівництва відношення немає, запевняють в мерії

У районі Журавлівки виконують санітарну вирубку дерев

Після відповідних обстежень, із санітарних причин, 243 дерева підлягають вирубці у районі Журавлівки (біля ТРЦ «Караван»).

Як повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Сергій Кузьмін, на їхньому місці навесні висадять нові рослини. Будівництво будівель там не планується.

«І харків’яни зможуть гуляти у молодому сосновому лісі без нагадувань про бойові дії. Це рекреаційна зона, і за новим Генпланом міста Харкова у майбутньому там передбачено розмістити лише об’єкти для дозвілля громадян, у тому числі велодоріжки», – підкреслив Сергій Кузьмін.

Зазначимо, що спиляні дерева підуть на дрова для потреб харків’ян.

Агентство Телевидения Новости

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