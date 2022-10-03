Зачищати Харківщину від мін надзвичайникам допомагатиме робот-сапер Бобер

Сапери зведеного загону ДСНС України продовжують зачищати Харківщину від вибухонебезпечних предметів. Вони щодня обстежують десятки гектарів забрудненої території, першочергово обстежують об’єкти критичної інфраструктури, електричні та газові мережі з метою подальшого їх відновлення.

Відтепер саперам у розмінувальних роботах буде допомагати спеціальний робот, якого було доставлено напередодні з Вінницького гарнізону ДСНС. Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування Superdroid Robots «Мастиф», який було презентовано саперам за підтримки Злученого Американського Українського Допомогового Комітету. Рятувальники дали йому жартівливе ім’я «Бобер».

Піротехніки, які працюють у складі зведеного загону ДСНС на Балаклійщині, продемонстрували можливості даного робота, який допомагатиме розміновувати небезпечні ділянки, заміновані ворогом. Спочатку сапери за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім, використовуючи робота, будуть їх знищувати.

Агентство Телевидения Новости