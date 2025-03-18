Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 18.03.25
особового складу / personnel ‒ близько/ about 897010 (+1560) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 10352 (+8) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21509 (+20) од,
артилерійських систем / artillery systems – 24640 (+42) од,
РСЗВ / MLRS – 1319 (+1) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1107 (+3) од,
літаків / aircraft – 370 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 29616 (+149),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 40892 (+107) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 3780 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua