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Загибель під колесами потягу: на Харківщині загинув пішохід

Загибель під колесами потягу: на Харківщині загинув пішохід

Минулої доби на території Харківщини сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких 13 громадян отримали травми, загинули 4 особи.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

22 січня у місті Південне між залізничними станціями «Артемівка» та «Комарівка» під колесами приміського потягу загинув пішохід.

40-річний чоловік переходив залізничну колію у невстановленому для цього місці.

Машиніст здійснив екстрене гальмування, але уникнути трагедії не зміг.

Того ж дня у селищі Покотилівка поблизу залізничної станції електропотяг сполученням «Харків – Красноград» травмував 41-річного місцевого мешканця.

Чоловік з дружиною йшов по непарній колії у бік станції. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. 

За обома фактами слідчі розпочали досудові розслідування.

Агентство Телевидения Новости

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