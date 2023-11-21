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Захисникам Харківщини передали безпілотник для коригування вогню
Харківські військові отримали безпілотний літальний апарат українського виробництва Sirko 2, розрахований для ведення аеророзвідки та дистанційного корегування вогню.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Безпілотник Sirko 2 може здійснювати вильоти на 30-40 кілометрів і підійматися на висоту майже в 2 кілометри.
Нагадаємо, напередодні мобільні групи області укомплектували ще 10 новими пікапами для більш ефективного захисту неба області від дронів-камікадзе.