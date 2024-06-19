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Залишила записку та втекла з дому: у Харкові поліція шукала дівчину
18 червня до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 39-річної жінки щодо зникнення її 13-річної доньки.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
За даними поліції, дівчина втекла з дому, залишивши записку з текстом, щоб її не шукали.
Ювенальні поліцейські спільно із працівниками відділу карного розшуку Харківського районного управління поліції № 1 оперативно встановили місце перебування неповнолітньої.
З підлітком та її матірʼю правоохоронці провели профілактичну бесіду.