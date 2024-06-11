«Залишився один з роти»: результат невдалого штурму окупантів у Вовчанську

На півночі Харківщини рота противника планувала закріпитися біля річки Вовчої. Проте подолати їм вдалося лише 50 метрів шляху.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Бойова група Чопського прикордонного загону, яка називає себе Frozen group, розбила штурмовиків та взяла у полон окупанта.

«Як тебе взяли в полон? Блєстящє!» – так російський військовий говорить про роботу українських прикордонників.

У ДПСУ розповіли, що передувало потраплянню в полон «заробітчанина» з підмосков’я та як його було виявлено.

Агентство Телевидения Новости