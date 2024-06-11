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«Залишився один з роти»: результат невдалого штурму окупантів у Вовчанську
На півночі Харківщини рота противника планувала закріпитися біля річки Вовчої. Проте подолати їм вдалося лише 50 метрів шляху.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Бойова група Чопського прикордонного загону, яка називає себе Frozen group, розбила штурмовиків та взяла у полон окупанта.
«Як тебе взяли в полон? Блєстящє!» – так російський військовий говорить про роботу українських прикордонників.
У ДПСУ розповіли, що передувало потраплянню в полон «заробітчанина» з підмосков’я та як його було виявлено.