Збито 65 ворожих БПЛА, 32 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 4 березня 2025 року (із 19.00 3 березня) противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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