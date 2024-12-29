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Збито дев’ять ворожих БПЛА

Збито дев’ять ворожих БПЛА

У ніч на 29 грудня 2024 року (із 19.00 28 грудня) противник здійснив пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської обл. по Курщині та Сумщині, також атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із Криму.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів. Усі — на Миколаївщині.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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