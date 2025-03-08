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Збито крилату ракету та 79 ворожих БПЛА, 54 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито крилату ракету та 79 ворожих БПЛА, 54 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 8 березня 2025 року (із 20.00 7 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою Іскандер-К із Ростовської обл.— рф., а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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