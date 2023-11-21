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Здається, їх штампують на заводі: харківські захисники показали ліквідацію окупантів
Бійці харківської бригади показали процес ліквідації окупантів за допомогою дронів на Донеччині.
Відео опубліковане в Телеграм-каналі 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.
«Інколи здається, що їх штампують на заводі, настільки їх багато! Але наші хлопці ювелірно проріджують той нескінченний потік непотребу. Перший штурмовий батальйон 92-ої ОШБр показав, як «мінусує» орків у Курдюмівці», – йдеться у повідомленні.