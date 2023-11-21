Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:38
Просмотров: 171

Здається, їх штампують на заводі: харківські захисники показали ліквідацію окупантів

Здається, їх штампують на заводі: харківські захисники показали ліквідацію окупантів

Бійці харківської бригади показали процес ліквідації окупантів за допомогою дронів на Донеччині.

Відео опубліковане в Телеграм-каналі 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

«Інколи здається, що їх штампують на заводі, настільки їх багато! Але наші хлопці ювелірно проріджують той нескінченний  потік непотребу. Перший штурмовий батальйон 92-ої ОШБр показав, як «мінусує» орків у Курдюмівці», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 