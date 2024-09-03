Зеленський доручив провести розслідування трагедії в Полтаві: число загиблих збільшилося до 51

Вранці 3 вересня армія рф вдарила двома балістичними ракетами по території Полтавського військового інституту звʼязку і сусідньої з ним лікарні. Президент доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За даними начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей. На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади.

Як повідомили в Міноборони України, часовий проміжок між тривогою і ударом був настільки коротким, що люди не встигли перейти в укриття. Людей застали в момент евакуації до бомбосховища: вдалося врятувати 25 людей, з яких 11 деблокували з-під завалів.

На місці удару працюють усі необхідні служби, триває пошукова-рятувальна операція. Поблизу місця влучання розташований житловий масив: у багатоповерхівках там вибило скління, пошкоджені фасади.

Оновлено о 18:19. За даними Офісу Генерального прокурора, станом на 18:00 відомо про 51 загиблу людину та понад 200 поранених. За даними слідства, 3 вересня 2024 року збройні сили рф здійснили повітряну атаку по м. Полтава, попередньо двома балістичними ракетами «Іскандер- М». Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню.

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України ( ст. 110 КК України).

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