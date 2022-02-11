11-річна акробатка з України потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Українську акробатку, 11-річну Софію Теплу із міста Подольськ, що на Одещині, внесли до книги рекордів Гіннеса. Юна спортсменка встановила світовий рекорд на шоу рекордів "Lo Show Dei Record" у Мілані (Італія).

Деталі

Як повідомила у Facebook мати дівчинки Марина Тепла, її дочка стала найкращою в номінації "Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів contortion roll". Софія пройшла потрійну гімнастичну складку за 10,49 сек. Вона перевершила попередню рекордсменку з Китаю, яка у травні минулого року виконала той самий трюк за 13,2 сек.

Як розповіла мати Софії, організатори самі запросили доньку, побачивши її виступи на фестивалях. Вона стала єдиною представницею України, яка отримала можливість взяти участь у відомому рекордному шоу.

За словами Марини, Софія не ставила рекорд основною метою. Поки що вона не усвідомлює, наскільки це важливо в її житті, а сприймає все як чергову пройдену сходинку. У свою чергу, мати каже, що наважилася на це заради успішного майбутнього доньки:

Для циркових артистів ця нагорода є дуже важливою. Не секрет, що після встановлення світового рекорду ціна за один виступ у рази зростає. З'являється більше можливостей і пропозицій. До речі, представники кількох країн вже запросили Софію на циркові фестивалі

Додамо, що Софія Тепла має понад 400 перемог у різних конкурсах. Вона займається акробатикою та гімнастикою з трьох років.

Источник: meta.ua/

Новости портала «Весь Харьков»