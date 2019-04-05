Часы с 15 тыс бриллиантов. Новинка выставки Baselworld попала в книгу рекордов Гиннеса

Часы гонконгского ювелирного бренда Coronetвпервые представленные на международной выставке часов и ювелирных изделий Baselworld, установили мировой рекорд по количеству бриллиантов.

Как сообщает Forbes, часы гонконгского ювелирного бренда Coronet попали в Книгу рекордов Гиннеса, получив титул Часы с наибольшим количеством бриллиантов. Свидетельство о мировом рекорде они получили в последней день выставки Baselworld, которая завершилась в Швейцарии.

Общий объем бриллиантов в часах – 50,01 карат и 15 858 бриллиантов. Часы получили название Mudan, что с китайского языка переводится как пион. Именно этот цветок вдохновил дизайнеров на создание украшения. Пион в китайской культуре считается королем цветов, он символизирует благородство, честь и богатство. Стоимость часов – $500 тыс. На Baselworld Coronet представил также копии часов Mudan с меньшим количеством бриллиантов.

Интересно, что это уже девятый мировой рекорд гонконгского бренда. Ранее Coronet представляли самую дорогую в мире гитару Gibson ($2 млн) с золотом в 18 карат и бриллиантами общим объемом 400 карат; самую бриллиантовую сумочку, созданную под вдохновением от Coca-Сola - 10 тыс бриллиантов: 8 543 черных и 1 345 цветных общим объемом в 120 карат; самый бриллиантовый чехол для телефона – 6 576 бриллиантов общим объемом 16,95 карат; самый бриллиантовый чехол для помады – 2 216 бриллиантами общим объемом 18,6 карат.

Источник: style.nv.ua

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