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29-летняя Эмили Ратаковски снялась беременной в бикини (ФОТО)

29-летняя Эмили Ратаковски снялась беременной в бикини (ФОТО)

Американская модель, актриса, бизнесвумен Эмили Ратаковски недавно объявившая о своей беременности, решила продолжать радовать своих 26,9 миллионов подписчиков в Instagram откровенными фотографиями.

Об этом сообщают СМИ.

29-летняя манекенщица прорекламировала в соцсети бикини своего бренда пляжных нарядов Inamorata Woman.

Эмили позирует в оранжевом куальнике с голубым принтом и при этом гордо демонстрирует округлившийся живот. Также модель накинула себе на плечи белый махровый халат.

На другом снимке Ратаковски запечатлена в прозрачных желто-голубых топе и брюках.

Публикация в соцсети набрала почти 1,1 миллион лайков.

Кстати, ранее модель снялась абсолютно обнаженной. Эти фото получили почти 2,9 миллиона лайков.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: красота

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