29-летняя Эмили Ратаковски снялась беременной в бикини (ФОТО)
Американская модель, актриса, бизнесвумен Эмили Ратаковски недавно объявившая о своей беременности, решила продолжать радовать своих 26,9 миллионов подписчиков в Instagram откровенными фотографиями.
Об этом сообщают СМИ.
29-летняя манекенщица прорекламировала в соцсети бикини своего бренда пляжных нарядов Inamorata Woman.
Эмили позирует в оранжевом куальнике с голубым принтом и при этом гордо демонстрирует округлившийся живот. Также модель накинула себе на плечи белый махровый халат.
На другом снимке Ратаковски запечатлена в прозрачных желто-голубых топе и брюках.
Публикация в соцсети набрала почти 1,1 миллион лайков.
Кстати, ранее модель снялась абсолютно обнаженной. Эти фото получили почти 2,9 миллиона лайков.
Источник: golos.ua/