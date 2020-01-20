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Дженнифер Энистон намерена вновь завоевать любовь Брэда Питта

Дженнифер Энистон намерена вновь завоевать любовь Брэда Питта

Дженнифер Энистон, которая в свое время почти шесть лет была супругой Брэда Питта, решила завоевать его снова.

Об этом рассказала одна из приятельниц актрисы, поделившая своей историей с изданием The Sun.

Как рассказала подруга Энистон, Дженнифер уже вовсю работает над осуществлением своего плана. Актриса решила, что ближайшей встрече с Питтом на красной дорожке, она должна выглядеть просто безупречно, что, по ее мнению поможет ей снова покорить сердце Брэда.

Для этой цели Дженнифер зачастила в салон красоты, где ей начали делать новые, якобы чудодейственные процедуры. Но главное, она решила поразить Питта осиной талией, ради которой Дженнифер пошла на немалые жертвы.

Приятельница актрисы раскрыла, что актриса уже пару недель сидит за новой модной диете от очередного голливудского «гуру», предполагающей употребление всего 800 калорий в день. Конечно, соблюдать строгие рекомендации и не сорваться оказалось непросто, но ради Питта Дженнифер готова на все.

Заметим, вполне возможно, что Энистон напрасно предпринимает такие героические усилия. Ведь как утверждают их общие друзья, Питт уже почти готов возобновить роман со своей экс-супругой. После того, как он, в 2005-м ушел от Дженнифер ради Анджелины Джоли, они не виделись довольно долго. Энистон потребовалось время, чтобы простить Питта. К тому же, они оба состояли в законном браке. Но после того, как Брэд расстался с Анджелиной Джоли, а Дженнифер развелась с Джастином Теру, оба снова стали свободны. И в этом году начали общаться снова.

Сначала, в феврале 2019-го, Брэд пришел на празднование юбилейного, 50-го по счету дня рождения Дженнифер, где проболтал в ней весь вечер. А потом появился в ее доме на предрождественской вечеринке, с которой он ушел последним – поздно ночью. А недавно, после того, как он встретился с Дженнифер на церемонии вручения «Золотых глобусов», он посетил вместе с ней даже не одну, а целых две праздничных вечеринки.


И хотя Питт клянется, что Энистон «просто его подруга», видевшие их вместе утверждают: они явно испытывают друг у другу гораздо более нежные чувства.

Источник: showdream.org/

Новости портала «Весь Харьков»

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