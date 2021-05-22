Фиаско Пугачевой: почему бизнес-идеи первой леди эстрады оказались неудачными и убыточными?

За свою долгую и блистательную творческую карьеру она смогла заработать на счастливую и безбедную старость, поэтому сейчас, в свои 72 года, может жить в роскошном дворце, содержать детей, прислугу, и не о чем не переживать.

Звезда отечественной эстрады, помимо песенного творчества, пробовала заниматься производством духов, обуви, чипсов, организацией частной школы и детского сада. Некоторые виды бизнеса приносили доходы, часть начинаний обернулась банкротством. Несмотря на это, Пугачева остается популярной и влиятельной личностью. Мы решили разобраться, в каком бизнесе Примадонна хотела себя реализовать, что получилось, что не получилось, и почему?

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Алла Пугачева — в первую очередь артиста. А потом уже бизнес вумен. Работая на собственное имя, в какой-то момент звезда решила его монетизировать. В частности, в 2007 году компания ПрофМедиа и Алла Пугачева совместно открыли российскую радиостанцию "Радио Алла", где каждый час звучала песня артистки.

Алла Пугачева

Кроме этого, она оформила на себя ряд товарных знаков, таких как Рождественские Встречи, Мадам Брошкина, Примадонна и Кристина. Являлась правообладателем товарных знаков "Филипп" и "Филипп Киркоров", однако только до 2017 года.

Как однажды отметил Максим Галкин, нынешний супруг звезды Аллы Борисовны Пугачевой, артисты — это не бизнесмены. Они могут заработать деньги, но следует отделять творчество и бизнес.

Видимо, его жена данную позицию не поддержала, и упорно пыталась продвигать свои бизнес-идеи с творческим мотивом.

Алла Пугачева

Так, в начале лихих девяностых Алла Борисовна, как и большинство россиян, решила принять участие в зарождающемся рынке ценных бумаг. Он проявил себя в виде сомнительных "пирамид". Как сообщают СМИ, ее вклад в пирамиду "Властелина" составил свыше 1,5 млн долларов. Спустя 7 лет, создатель этой организации получила около семи лет лишения свободы за мошенничество. Однако свою вину она так и не признала. Естественно, вклад Аллы Борисовны прогорел.

Еще одна тема, которую Примадонна пыталась продвигать по молодости — духи. В 1991 году между советской артисткой и французской фирмой "Sogo" был заключен контракт на производство оригинального парфюма "Alla Pugachova Alla Black". Личный проект подразумевал, что духи будут выпускаться для поклонников звезды. Продажи туалетной воды не были значительными. Четыре года просуществовал этот бизнес. Сама звезда рассказала, что ничего на нем не заработала — еле получилось выйти в ноль. Также Примадонна уточнила, что бизнес не стал таким прибыльным, как ей хотелось бы, из-за незнания некоторых юридических тонкостей.

Алла Пугачева

Еще одним стартапом телезвезды стал собственный бренд обуви, выпускаемый под собственным именем. Данный способ заработка последовал сразу после провальных духов. Алла с 1997 года выпускала туфли, ботильоны, сапоги. По некоторым данным, около тридцати процентов от продаж певица получает до сих пор.

Алла Пугачева

Если духи и обувь еще более-менее логичный товар для выпуска, то в пищевую промышленность, где куча особенностей и рисков, вкладывать деньги опасно. В начале нулевых Примадонна приобрела небольшой цех по производству чипсов. Назывались они коротко — А Б. Инициалы собственницы бренда. Видимо, и здесь артистке не хватило знаний юридических тонкостей или предпринимательской жилки. Чипсы выпускались пять лет, после чего предприятие признали банкротом и продали с аукциона за 600 тысяч евро.

Источник: 1 Минута