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Оперативна інформація станом на 16.00 16.11.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 16.11.2024 щодо російського вторгнення

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 75 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів майже половину від усіх атак.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини – постраждали населені пункти Олександрівка, Грабовське, Павлівка, Тимофіївка, Журавка, Волфине, Велика Писарівка, Хрінівка та Басівка. Під удари ворожої авіації потрапили Мазенівка та Новеньке.

Також російські окупанти завдали 10 ударів по власній території, по Курщині на даний час прилетіло вже 11 КАБів.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська та Стрілечої чотири рази намагались проводити наступальні дії, дві атаки вже відбито.

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили шість з семи ворожих атак. По району Борової, Іванівки та Дронівки терористи завдали авіаційних ударів.

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів в районах Кремінної та Хромівки.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Одну атаку вже зупинено. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка та Світлодарськ.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 14 атак позицій наших захисників в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Крутого Яру, Петрівці, Новоолексіївці та Пустинці. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили вже половину атак противника.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де на даний час нараховується 16 бойових зіткнень, загарбники найактивніше намагаються просунутися в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Одинадцять боїв досі тривають.

На Времівському напрямку загарбники сім разів йшли в атаки на позиції українських військ поблизу Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки та Рівнополя, три боєзіткнення тривають до цього часу. Противник бив НАРами та КАБами по району Великої Новосілки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Двічі безуспішно ворог намагався атакувати позиції українських захисників на Придніпровському напрямку. Завдав авіаудару НАРами по Ольгівці.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відзначено.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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