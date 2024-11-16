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Захист спадщини України: роль ЮНЕСКО у боротьбі за ідентичність

Захист спадщини України: роль ЮНЕСКО у боротьбі за ідентичність

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

16 листопада виповнюється 79 років з дня заснування Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО.

▶️ Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року і чотири рази обиралася до керівного органу Організації – Виконавчої ради.

▶️ З 2014 року ЮНЕСКО здійснює моніторинг ситуації у тимчасово окупованому Криму в межах компетенції організації.

▶️ У вересні 2023 року ЮНЕСКО надало посилений захист 20 об'єктам культурної спадщини України.

▶️ Знищення культурних пам'яток є цілеспрямованою політики росії щодо знищення української ідентичності.

▶️ Варварські дії росії вимагають рішучої і дієвої реакції з боку світової спільноти та міжнародних інституцій.

Джерело: https://t.me/spravdi/42931

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