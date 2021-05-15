(Фото) Как выглядит первая жена Михаила Поплавского: брошенная женщина, которая работает в селе за копейки

Михаил Поплавский - легендарный артист нашей эстрады. Он добился успеха благодаря своему таланту развлекать слушателей. Его песни носят шутливый, но в то же время очень лирический мотив. Без треков Михаила не обходится ни одно застолье.

Михаил Поплавский. Фото взято на просторах сети.

Сейчас у Михаила крепкая семья. Поющий ректор уже женил сына и давным-давно отстроил себе большой дом. Тем не менее, в молодости это был еще тот сердцеед!

Поклонники артиста знают как минимум про два брака певца. Если про вторую жену нам известно, то свою про свою первую супругу Поплавский рассказывать не любит.

Редакции "Одна минута" получилось узнать и найти фото экс-избранницы вечно юного орла.

Ее зовут Людимила. Женщина уже давно отпраздновала свой 50-летний юбилей.

Первая свадьба Михаила Поплавского. Фото взято на просторах сети.

Оказывается она до сих пор проживает в родном селе Большие Трояны Кировоградской области. Познакомились молодые люди там же. Оказывается, что к Михаилу женщина ушла от любимого. Но не пожалела. Брак был ярким.

Людмила Глимбиевская, первая жена Михаила Поплавского. Фото взято на просторах сети.

Женщина не покинула своей малой родины. Трудится и по сей день старшей медсестрой в больнице. Про Поплавского вспоминает и сейчас, но сугубо как про сильную волевую личность.

После расставания пара не общалась, а Михаил, который уже в молодости был директором клуба, стал покорять новые высоты.

Источник: 1 Минута