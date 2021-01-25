Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:34
Просмотров: 54

Галкин и Пугачева решили не раскошеливаться на ремонтников и запрягли в работу семилетнего Гарри

Галкин и Пугачева решили не раскошеливаться на ремонтников и запрягли в работу семилетнего Гарри

Юморист активно поддерживает связь со своей аудиторией в социальных сетях. Там он регулярно публикует новые фото и видео, причем часто семейные. Именно в Инстаграме Максима Галкина можно чаще всего увидеть свежие снимки двойняшек Лизы и Гарри, у которых уже сформировалась собственная и довольно внушительная армия фанатов.

Галкин и Пугачева решили не раскошеливаться на ремонтников и запрягли в работу семилетнего Гарри Гарри и Лиза Галкины

Недавно юморист научил сына менять лампочки в их антикварной люстре 19 века, которая висит в холле семейного замка. Останавливаться на этом супруг Примадонны не стал и вместе с ним отремонтировал расшатавшийся порог в одной из комнат:
"Расшаталась металлическая пластина, закрывающая стык между паркетом комнаты и лестничной площадкой. Я привлек Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге!", — подписал публикацию Максим.

В ходе ремонта отцу и сыну понадобились деревянные вставки, их они нашли в подсобке, куда добрались через "тайный подземный тоннель" замка. Судя по восторженной реакции Гарри на все происходящее, ему очень понравилось брать в свои руки мужскую работу.

Видео собрало массу положительных комментариев — пользователи сети восхитились тем, как Галкин и Пугачева воспитывают детей:

  • "В восторге не только Гарик. В большом восторге и я от вас в роли родителей";
  • "Папа может все, что угодно. Плавать брассом мы уже видели, теперь гвоздь забить научит";
  • "Ничто так не сближает, как совместный труд! И даже в любви друг к другу успели признаться за это время. Браво!";
  • "Как Максим получал знания от своего отца, так и передает своим деткам";
  • "Смотрела, улыбаясь, до конца. Чудесное, правильное, мужское воспитание".

Галкин и Пугачева решили не раскошеливаться на ремонтников и запрягли в работу семилетнего Гарри Малая часть комментариев под видео Максима Галкина

Больше интересного о семейной жизни знаменитых супругов в их роскошном дворце смотрите в видео:

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 