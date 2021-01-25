Галкин и Пугачева решили не раскошеливаться на ремонтников и запрягли в работу семилетнего Гарри

Юморист активно поддерживает связь со своей аудиторией в социальных сетях. Там он регулярно публикует новые фото и видео, причем часто семейные. Именно в Инстаграме Максима Галкина можно чаще всего увидеть свежие снимки двойняшек Лизы и Гарри, у которых уже сформировалась собственная и довольно внушительная армия фанатов.

Гарри и Лиза Галкины

"Расшаталась металлическая пластина, закрывающая стык между паркетом комнаты и лестничной площадкой. Я привлек Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге!", — подписал публикацию Максим.

Недавно юморист научил сына менять лампочки в их антикварной люстре 19 века , которая висит в холле семейного замка. Останавливаться на этом супруг Примадонны не стал и вместе с ним отремонтировал расшатавшийся порог в одной из комнат:

В ходе ремонта отцу и сыну понадобились деревянные вставки, их они нашли в подсобке, куда добрались через "тайный подземный тоннель" замка. Судя по восторженной реакции Гарри на все происходящее, ему очень понравилось брать в свои руки мужскую работу.

Видео собрало массу положительных комментариев — пользователи сети восхитились тем, как Галкин и Пугачева воспитывают детей:

"В восторге не только Гарик. В большом восторге и я от вас в роли родителей";

"Папа может все, что угодно. Плавать брассом мы уже видели, теперь гвоздь забить научит";

"Ничто так не сближает, как совместный труд! И даже в любви друг к другу успели признаться за это время. Браво!";

"Как Максим получал знания от своего отца, так и передает своим деткам";

"Смотрела, улыбаясь, до конца. Чудесное, правильное, мужское воспитание".

Малая часть комментариев под видео Максима Галкина

Больше интересного о семейной жизни знаменитых супругов в их роскошном дворце смотрите в видео:

Источник: 1 Минута