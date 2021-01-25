Сегодня 16:34
Просмотров: 54
Галкин и Пугачева решили не раскошеливаться на ремонтников и запрягли в работу семилетнего Гарри
Юморист активно поддерживает связь со своей аудиторией в социальных сетях. Там он регулярно публикует новые фото и видео, причем часто семейные. Именно в Инстаграме Максима Галкина можно чаще всего увидеть свежие снимки двойняшек Лизы и Гарри, у которых уже сформировалась собственная и довольно внушительная армия фанатов.
Гарри и Лиза ГалкиныНедавно юморист научил сына менять лампочки в их антикварной люстре 19 века, которая висит в холле семейного замка. Останавливаться на этом супруг Примадонны не стал и вместе с ним отремонтировал расшатавшийся порог в одной из комнат:
"Расшаталась металлическая пластина, закрывающая стык между паркетом комнаты и лестничной площадкой. Я привлек Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге!", — подписал публикацию Максим.
В ходе ремонта отцу и сыну понадобились деревянные вставки, их они нашли в подсобке, куда добрались через "тайный подземный тоннель" замка. Судя по восторженной реакции Гарри на все происходящее, ему очень понравилось брать в свои руки мужскую работу.
Видео собрало массу положительных комментариев — пользователи сети восхитились тем, как Галкин и Пугачева воспитывают детей:
- "В восторге не только Гарик. В большом восторге и я от вас в роли родителей";
- "Папа может все, что угодно. Плавать брассом мы уже видели, теперь гвоздь забить научит";
- "Ничто так не сближает, как совместный труд! И даже в любви друг к другу успели признаться за это время. Браво!";
- "Как Максим получал знания от своего отца, так и передает своим деткам";
- "Смотрела, улыбаясь, до конца. Чудесное, правильное, мужское воспитание".
Малая часть комментариев под видео Максима Галкина
Больше интересного о семейной жизни знаменитых супругов в их роскошном дворце смотрите в видео:
Источник: 1 Минута
Загрузка...