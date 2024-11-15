Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:30
Просмотров: 80

Оперативна інформація станом на 16.00 15.11.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 15.11.2024 щодо російського вторгнення

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Загалом від початку доби вже відбулося 109 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському і Покровському напрямках.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, серед яких населені пункти Журавка, Леонівка, Грабовське, Покровка, Волфине, Леонівка, Тимофіївка та Рижівка.

На Харківському напрямку противник намагається створювати тиск на наші підрозділи в напрямку Високої Яруги, де на даний час триває бій, також противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, де три атаки тривають.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Колісниківки, Копанок та Надії. Чотири боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

За підтримки бомбардувальної авіації на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Новоєгорівки, Тернів та Торського. Бої тривають. Загарбник скинув КАБи на Ямполівку, Терни, Лиман та Торське.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаку російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. Під удари ворожої авіації потрапили Сіверськ та Різниківка.

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак у районі Торецька та Щербинівки. Українські воїни вже відбили шість з них, бої тривають, також противник активно застосовує бомбардувальну авіацію по Торецьку.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 26 разів поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. Десять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Також ворог завдав авіаційного удару по Кураховому, скинувши дві авіабомби.

На Времівському напрямку відбувається чотири боєзіткнення поблизу Трудового, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. П’ять ворожих КАБів протягом дня прилетіло по Великій Новосілці.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська обстрілюють підконтрольну українському уряду територію, цілячи по об’єктах цивільної інфраструктури та населеним пунктам.

П’ять разів ворог намагався штурмувати наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація та артилерія ворога продовжують завдавати ударів по своїй території. Українські воїни за сьогодні відбили десять атак загарбницьких військ, на даний час тривають боєзіткнення в одинадцяти локаціях.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

15 листопада 1946 року було запроваджено новий український правопис
Сегодня 15:10    116
15 листопада 1967 року у Львові був заарештований журналіст і правозахисник В'ячеслав Чорновіл
Сегодня 10:53    110
Проблема имени Трампа
Сегодня 10:39    140
В Україні виріс попит на IT-спеціалістів: кого шукають найчастіше
Сегодня 10:25    132
"Укрпошта" закупить електроскутери для кур'єрів: Смілянський каже про прощання з минулим
Сегодня 10:12    112
За матеріалами СБУ і ДБР підозру у держзраді повідомлено чинному нардепу, який завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України
Сегодня 10:00    124
На що спрямують новий грант від США на понад мільярд доларів?
Сегодня 09:48    100
ДБР викрило київського правоохоронця, який переправляв до Угорщини чоловіків призовного віку
Сегодня 09:37    122
В Україні втрати зібраних овочів і фруктів можуть сягати до 60%: які причини
Сегодня 09:14    138
СБУ і Нацполіція викрили ще 6 «схем для ухилянтів», серед затриманих: депутатка міськради та посадовці ТЦК
Сегодня 09:02    133
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 