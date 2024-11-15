15 листопада 1946 року було запроваджено новий український правопис
15 листопада 1946 року радою міністрів усср було запроваджено новий український правопис, який було наближено до російського, щоб "забезпечити єдність із правописами братніх народів радянського союзу, особливо — російського".
В освітніх закладах України почали навчати новому правопису. Стилістика та граматика були наближені до російських правил написання та вимови слів. З українського алфавіту вилучили літеру «ґ». Це вигнання рішуче йшло проти нашої багатовікової традиції.
Правопис був чинним без змін до 1960 р.
З незначними змінами, внесеними редакціями 1960, 1990 та 1993 рр., правопис цей був чинний до 2019 року.
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9925