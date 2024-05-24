Харків’янам та жителям області не рекомендують відпочивати біля водойм

На Харківщині не рекомендують купатися у водоймах влітку, оскільки ворог продовжує завдавати удари по цивільній інфраструктурі, зокрема, по базам відпочинку.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За словами начальника ОВА Олега Синєгубова, Державна комісія з питань ТЕБ та НС рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об’єктах.

«Рішення продублюємо і для громад регіону. Якщо десь буде можливість підготувати місця масового відпочинку, то розглянемо це питання індивідуально», – сказав Олег Синєгубов.

Під час засідання обговорили функціонування Пунктів Незламності та визначення алгоритму дій на літній період 2024 року. Олег Синєгубов доручив начальникам РВА та головам громад затвердити перелік з графіками роботи Пунктів Незламності на літній період з можливістю надавати в них базові послуги для людей. Окреме завлання завдання –навести перелік Пунктів Незламності, які переведені у стан готових до відкриття.

Також розглянули стан утримання та створення місць забору води для потреб пожежогасіння у населених пунктах та стан протипожежного водопостачання у Харківській області. Керівництву районів та громад доручили провести роботу з ремонту несправних водонапірних веж, пожежних гідрантів тощо.

Агентство Телевидения Новости