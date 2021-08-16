Жена Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая празднует День рождения: факты о телеведущей
Но за маской сильной и волевой леди скрывается хрупкая женщина, которая 16 августа 2021 года празднует свой День рождения. Сегодня ей исполняется 48 лет. В честь этого супруга именитого кинорежиссера опубликовала свое детское фото и написала пару слов.
"За каждое пожелание, доброе слово, воспоминание и светлую мысль- спасибо! Пожалуйста, пусть все что мне желают сегодня сбудется!!",
— написала Юлия Высоцкая.
https://www.instagram.com/p/CSoYpOrMAkO/?utm_medium=copy_link
Коллеги и фолловеры присоединились к поздравлениям:
- Юлечка! С днём рождения! Пусть все будет красиво!, пишет alexandre_vassiliev
- Юлечка, с днём рождения! Счастья семейного и творческого!, — пишет композитор Игорь Николаев
- Поздравляю!, — написал композитор Игорь Крутой
- С Днём Рождения, прекрасная Юлия!, — написала певица ЗАРА.
В честь дня рождения Юлии напишем несколько интересных фактов о ней.
Изначально Юлия начала отношения с Андреем Кончаловским в качестве любовницы. Они познакомились на курорте, и юная Юля переживала, что взрослый женатый мужчина с тремя браками позади вовсе и не вспомнит о ней. Но потом узнала — беременна. И Андрей не смог оставить Высоцкую ни на миг.
Основной трагедией последних восьми лет является то, что Юлия и Андрей ждут, когда же выйдет из комы их дочь Мария. В кому она впала, когда попала в аварию в 2013 году. За рулем был Андрей Кончаловский.
Редакция "Одна минута" присоединяется к поздравлениям с Днем Рождения Юлии Высоцкой!
Источник: 1 Минута