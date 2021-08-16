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Жена Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая празднует День рождения: факты о телеведущей

Жена Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая празднует День рождения: факты о телеведущей

Но за маской сильной и волевой леди скрывается хрупкая женщина, которая 16 августа 2021 года празднует свой День рождения. Сегодня ей исполняется 48 лет. В честь этого супруга именитого кинорежиссера опубликовала свое детское фото и написала пару слов.
"За каждое пожелание, доброе слово, воспоминание и светлую мысль- спасибо! Пожалуйста, пусть все что мне желают сегодня сбудется!!",

— написала Юлия Высоцкая.

https://www.instagram.com/p/CSoYpOrMAkO/?utm_medium=copy_link

Коллеги и фолловеры присоединились к поздравлениям:

  • Юлечка! С днём рождения! Пусть все будет красиво!, пишет alexandre_vassiliev
  • Юлечка, с днём рождения! Счастья семейного и творческого!, — пишет композитор Игорь Николаев
  • Поздравляю!, — написал композитор Игорь Крутой
  • С Днём Рождения, прекрасная Юлия!, — написала певица ЗАРА.

В  честь дня рождения Юлии напишем несколько интересных фактов о ней.

Изначально Юлия начала отношения с Андреем Кончаловским в качестве любовницы. Они познакомились на курорте, и юная Юля переживала, что взрослый женатый мужчина с тремя браками позади вовсе и не вспомнит о ней. Но потом узнала — беременна. И Андрей не смог оставить Высоцкую ни на миг.

Основной трагедией последних восьми лет является то, что Юлия и Андрей ждут, когда же выйдет из комы их дочь Мария. В кому она впала, когда попала в аварию в 2013 году. За рулем был Андрей Кончаловский.

Редакция "Одна минута" присоединяется к поздравлениям с Днем Рождения Юлии Высоцкой!

Источник: 1 Минута

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