Жена заболевшего Сергея Бабкина показала, как он теперь выглядит: уставший и мало что может увидеть
Теперь фанаты стали более пристально следить за жизнью и публикациями известного музыканта.
Известно, что сейчас Сергея Бабкина готовят к операции, которую планируют провести не в Украине
Супруга Снежана Бабкина сейчас всеми силами поддерживает любимого мужа, а ей фанаты в свою очередь желают сил, терпения и уверенности в том, что все будет хорошо.
Недавно в своем Инстаграм-аккаунте девушка показала, как сейчас выглядит ее больной муж.
Фанаты заметили, что у него очень уставшие глаза, очевидно, Сергей мало спит, много переживает стрессы и очень устает.
Судя по супруге Снежане, она тоже на фоне последних печальных новостей забыла про здоровый сон и счастье, выглядит уставшей и измучаной.
Снежана Бабкина, жена украинского музыканта Сергея Бабкина, показала как он выглядит после новостей о серьезной болезни мужа
Снежана Бабкина, жена украинского музыканта Сергея Бабкина, показала как он выглядит после новостей о серьезной болезни мужа
Что случилось с Сергеем Бабкиным?
Недавно стало известно, что украинскому певцу Сергею Бабкину в середине января диагностировали тяжелую и редкую болезнь глаз. Теперь он нуждается в операции, ведь если его не лечить, артисту грозит слепота. Позже супруга музыканта рассказала, что он уже потерял 70 процентов зрения.
Артист испытывает проблемы с дальнозоркостью, то есть вдаль он видит нормально, а вблизи - плохо. Супруга музыканта ранее рассказывала, что болезнь мужа очень коварна и в определенный момент просто "выключится свет".
Пока Сергей и Снежана стараются держаться.
Источник: 1 Минута