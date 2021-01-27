Жена заболевшего Сергея Бабкина показала, как он теперь выглядит: уставший и мало что может увидеть

Известно, что сейчас Сергея Бабкина готовят к операции, которую планируют провести не в Украине

Теперь фанаты стали более пристально следить за жизнью и публикациями известного музыканта.

Супруга Снежана Бабкина сейчас всеми силами поддерживает любимого мужа, а ей фанаты в свою очередь желают сил, терпения и уверенности в том, что все будет хорошо.

Недавно в своем Инстаграм-аккаунте девушка показала, как сейчас выглядит ее больной муж.

Фанаты заметили, что у него очень уставшие глаза, очевидно, Сергей мало спит, много переживает стрессы и очень устает.

Судя по супруге Снежане, она тоже на фоне последних печальных новостей забыла про здоровый сон и счастье, выглядит уставшей и измучаной.

Снежана Бабкина, жена украинского музыканта Сергея Бабкина, показала как он выглядит после новостей о серьезной болезни мужа

Снежана Бабкина, жена украинского музыканта Сергея Бабкина, показала как он выглядит после новостей о серьезной болезни мужа

Что случилось с Сергеем Бабкиным?

Недавно стало известно, что украинскому певцу Сергею Бабкину в середине января диагностировали тяжелую и редкую болезнь глаз. Теперь он нуждается в операции, ведь если его не лечить, артисту грозит слепота. Позже супруга музыканта рассказала, что он уже потерял 70 процентов зрения.

Артист испытывает проблемы с дальнозоркостью, то есть вдаль он видит нормально, а вблизи - плохо. Супруга музыканта ранее рассказывала, что болезнь мужа очень коварна и в определенный момент просто "выключится свет".

Пока Сергей и Снежана стараются держаться.

Источник: 1 Минута