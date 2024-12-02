Оперативна інформація станом на 16.00 02.12.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Попівка, Бобилівка, Сидорівка, Тимофіївка, Олександрівка, Бачівськ Сумської області та Тимофіївка на Харківщині.

Поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця на Харківському напрямку з початку доби ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, два боєзіткнення тривають до цього часу. Також росіяни здійснили авіаудари по Нескучному та Козачій Лопані, застосувавши вісім КАБ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Дворічної, Петропавлівки та Колісниківки. Одне боєзіткнення закінчилося, ще два – тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Чернещина, Копанки, Ямполівка та Терни. Незавершилися шість атак противника.

Наші захисники зупинили одну атаку на Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Білогорівка.

Сили оборони вдбили три штурми росіян поблизу Григорівки та Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку противник атакував п’ять разів неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Сили оборони стримують натиск противника та відбили десять атак, шість боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Курахівському напрямку ворог 27 разів атакував поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Антонівка та Ганівка. Чотирнадцять боєзіткнень завершено, ще 13 – продовжуються дотепер.

На Времівському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших військ біля Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя, сім боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудар, задіявши штурмову авіацію по району населеного пункту Гуляй Поле.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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