Жительница Канады выиграла 60 млн долларов, отметив цифры, которые приснились ее мужу

Женщина 20 лет молилась, чтобы к ней пришла удача, и постоянно ставила на одни и те же цифры в национальную лотерею.

57-летняя жительница крупнейшего канадского города Торонто по имени Денг Праватудом выиграла в лотерею "Lotto Max" 60 миллионов канадских долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно 1 миллиард и 320 миллионов гривен.

Как передает местное отделение канала "CTV News" в Торонто, канадка заявила, что заранее знала выигрышную комбинацию чисел, поскольку та явилась во сне ее мужу еще 20 лет назад.

"Все трудности теперь позади", – сказала Дэн Праватудом через переводчика, принимая свой гигантский чек в понедельник, 25 января. В репортаже "CTV" сообщается, что Праватудом иммигрировала в Канаду из Лаоса еще в 1980-ом году вместе со своими 14-ю братьями и сестрами.

По словам счастливицы, ей везло далеко не всегда: "Мы с мужем много работали разнорабочими более 40 лет, пытаясь сэкономить, что могли, для нашей семьи".

"Моя семья спонсировалась местной церковью, и, поскольку у нас ничего не было, я благодарна за огромную поддержку, которую они оказывали нам на протяжении многих лет", – добавила теперь уже миллионерка Праватудом.

Как отметила женщина, причиной их нищеты во многом стал коронавирус: во время пандемии COVID-19 весной прошлого года ее – мать двоих взрослых детей и бабушку двух внуков – уволили с работы.

"Пока она была безработной, Праватудом молилась, чтобы ее удача вернулась, и продолжала играть в ту же лотерею, ставя на одни и те же цифры, которые по ее словам, "однажды ночью пришли мужу во сне", – сообщается в материале.

В частности, буквально через день после посещения храма для молитв о благосостоянии, Праватудом пошла по делам в ближайший торговый центр на Йонг-стрит в Северном Йорке и проверила итоги розыгрыша по своему лотерейному билету. Там она обнаружила, что выиграла бесплатный билет "Free Play", с розыгрышем на 1 декабря 2020 года, и опять поставила на те же цифры.

"Через несколько дней я не могла поверить, что бесплатный билет окажется стоимостью в 60 миллионов долларов", – сказала женщина, добавив, что именно ее муж рассказал ей эту отличную новость. По ее словам она "была экстатически счастлива и одновременно плакала".

Праватудом сказала, что с появившимися средствами она и ее муж планируют съехать из своей квартиры и "купить дом, машину и новую одежду", а также оплатить свои долги, и помочь своим детям, которые, по ее словам, "переполнены радостью за своих родителей".

Кроме того канадка добавила, что отправиться с семьей в кругосветное путешествие, когда это станет разрешенным, а в качестве "особого" удовольствия, отметила, что купит себе несколько бриллиантов.

Источник: focus.ua/

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