Японський Amazon почав продавати коробки удачі з випадковими відеокартами

В японской версии Amazon заметили весьма необычный товар – коробки со случайными видеокартами. За фиксированную цену можно получить как современную дорогую модель, так и более дешевый вариант прошлых поколений.

Все экземпляры Lucky Box быстро раскупили. Стоила такая коробка 14 тысяч иен, что примерно равно 120 долларам. Будут ли новые поступления, неизвестно.

Что внутри

Покупатель заранее не знает, какую именно видеокарту ему доставят. Внутри коробки мог оказаться как современный 3D-ускоритель, вроде GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT, так и видеоадаптеры прошлых и позапрошлых поколений.

Сообщается, что после покупки товар не подлежит возврату.

Шансы на "выпадение" видеокарт следующие:

GeForce RTX 30 или Radeon RX 6000 — 2%;

GeForce RTX 20 и Radeon RX 5000 — 4%;

GeForce 10 или Radeon RX 500 — 8%;

GeForce 9 или Radeon RX 300 — 16%;

Более старые версии видеокарт NVIDIA и AMD – (не уточняется, какие) — 70%.

Вероятность выпадения той или иной видеокарты / Фото Amazon

По словам продавца, все видеоадаптеры в рабочем состоянии, но некоторые из них уже были в эксплуатации. Карты из линеек GeForce 3000 и RX 6000-совершенно новые.

На странице товара на Amazon всего два отзыва – ни один из них не описывает впечатления от покупки. В одном пользователь говорит, что не покупал LuckyBox, но хотел бы попробовать это сделать. Автор другого рассказал, что оформил заказ и отметил, что Amazon начал обрабатывать покупку не сразу.

Сколько всего куплено товаров – неизвестно.

Источник: tech.24tv.ua/

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