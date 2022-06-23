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Мэры Хиросимы и Нагасаки призвали избавить мир от ядерного оружия

Мэры Хиросимы и Нагасаки призвали избавить мир от ядерного оружия

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи высказался по поводу возможного использования ядерного оружия на фоне угроз России, сообщает Japan Today.

"В будущем весь цивилизованный мир должен отказаться от ядерного оружия, чтобы трагедия не повторилась" — подчеркнул мэр Хиросимы.

Мэры Хиросимы и Нагасаки призвали избавить мир от ядерного оружия на фоне угроз России использовать его в войне против Украины в рамках первой встречи сторон договора ООН, запрещающего новейшее оружие войны. Но проблема в том, что рашисты не люди и подобные аргументы их не могут образумить.

77 лет назад над Хиросимой случился ядерный взрыв.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/8383

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