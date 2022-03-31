Япония вновь назвала Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Такая формулировка в последний раз указывалась в 2003 году, но к ней решили вернуться сейчас в связи с российско-украинской войной.

Теперь в Дипломатической голубой книге Японии (ежегодный доклад о внешней политике и международной дипломатии Японии, публикуемый МИДом страны) будет значиться такая формулировка.

«Синяя книга по дипломатии» (второе название) ведётся в Японии с 1957 года.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»