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росію та білорусь виключили з міжнародних змагань із важкої атлетики

росію та білорусь виключили з міжнародних змагань із важкої атлетики

Таке рішення Міжнародна та Європейська федерації важкої атлетики ухвалили через агресію рф проти України, повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Що передбачають санкції:

● Спортсмени, тренери та судді з рф і рб – відсторонені від усіх змагань під егідою IWF і EWF.

● росіянам та білорусам заборонено змагатися і під нейтральним прапором.

● рф позбавили ЧЄ-2022 серед юнаків та дівчат.

● росіяни і білоруси не поїдуть на чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед юнаків та дівчат до 17 років, чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років.

● Триває робота з відсторонення першого віцепрезидента EWF з росії.

Источник: https://t.me/spravdi/13197

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