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МИД Японии в своем ежегодном докладе обозначило Курильские острова как «незаконно оккупированные»

МИД Японии в своем ежегодном докладе обозначило Курильские острова как «незаконно оккупированные»

Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» обозначило южную часть Курильских островов как «незаконно оккупированную»

Официальная публикация документа ожидается в ближайшие дни, сообщает агентство Kyodo.

«Синяя книга по дипломатии» публикуется министерством иностранных дел Японии ежегодно начиная с 1957 года. Этот документ – своего рода справочник о дипломатической ситуации и её перспективах, о положении Японии в мире.

Ну что, орки, теперь за Курильские острова придётся пободаться?

Источник: https://t.me/truexanewsua/42938

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