Nikon прекратит выпуск зеркальных цифровых камер

Современные смартфоны оснащаются блоками цифровых камер, возможностей которых хватает большинству пользователей — смартфоны используются не только для любительской съёмки, но и художественной. Профессионалы стараются использовать специализированную фототехнику, но таковых становится всё меньше, а развитие беззеркальных моделей заставляет Nikon отказаться от выпуска зеркальных камер.

По информации японского издания Nikkei Asian Review, компания Nikon, чьи профессиональные зеркальные камеры использовались специалистами в области фотосъёмки на протяжении более чем 60 лет, собирается окончательно сделать их достоянием истории, поскольку производитель намерен постепенно снять с производства имеющиеся цифровые модели зеркального типа. Высвободившиеся ресурсы будут направлены на разработку и производство беззеркальных цифровых моделей, чьи функциональные возможности постоянно совершенствуются.

Если для одних производителей оптических решений конкуренция со стороны камер смартфонов стала проблемой, то корпорация Sony заняла на рынке датчиков изображений весомую долю, получая стабильный доход даже в условиях, когда собственный бизнес по выпуску смартфонов не радует успехами. Вера в потенциал этого рынка даже подтолкнула Sony создать совместное предприятие с TSMC и Denso, которое с 2024 года начнёт на территории Японии выпускать датчики изображения для нужд Sony. В капитале СП корпорации Sony будут принадлежать 20 % акций.

Источник: internetua.com

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