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В Японии совершено покушение на экс-премьера Синдзо Абэ

В Японии совершено покушение на экс-премьера Синдзо Абэ

По данным местных СМИ, в политика выстрелили во время его выступления в городе Нара. Абэ госпитализировали, нападавший задержан

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение в городе Нара, в него выстрелили, политик в больнице, сообщает японский телеканал NHK и газета Asahi Shimbun.

Абэ выступал с речью в городе Нара в центральной части страны, репортер телеканала слышал звуки, похожие на два выстрела, после чего в 11:30 (5:30 мск) политик потерял сознание. Экс-премьера госпитализировали, нападавшего, 41-летнего местного жителя, задержали. Nikkei пишет, что он выстрелил в спину Абэ из дробовика.

По данным полиции, которые приводит NHK, у бывшего премьер-министра остановка сердца, его транспортировали в больницу на вертолете. По словам одного из правительственных чиновников, Абэ в тяжелом состоянии, указывает телеканал.

Абэ выступал в Наре в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента, указывает Yomiuri Shimbun, в поддержку Либерально-демократической партии, которую раньше возглавлял. Теперь ее председатель — нынешний глава правительства Фумио Кисида.

По материалам: rbc.ru

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