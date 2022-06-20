Парламентські вибори у Франції: Макрон втратив свою більшість

На парламентських виборах у Франції у другому турі перемогла пропрезидентська коаліція "Разом".

Джерело: дані МВС Франції, Укрінформ

Деталі: Як свідчить підрахунок голосів, пропрезидентська коаліція "Разом" отримує в новому парламенті 245 місць, блок лівих сил Nupes – 131, "Національна асамблея" – 89, "Республіканці" – 61.

Крім того, у парламенті буде 22 депутати від різних лівих сил, 10 – від різних правих сил, 10 депутатів-регіоналів.

У той же час результат коаліції "Разом" не достатній для збереження абсолютної пропрезидентської більшості у Національній асамблеї, адже для цього було необхідно набрати 289 мандатів.

Источник: pravda.com.ua

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