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Поговорим о шахматных партиях с оружием?

Поговорим о шахматных партиях с оружием?

В комитете по обороне парламента Кипра одобрили приобретение кипрской Национальной гвардией у Франции 6 вертолетов Airbus H145M вместо имеющихся Ми-35.

Парк кипрских Ми-35 будет продан Сербии.

Интересно то, что данные Ми-35 ранее у Кипра предлагала выкупить Украина, но Кипр это предложение проигнорировал. Примечательно то, что Сербия сейчас весьма активно вооружается, в том числе закупая оружие у россии. Многие эксперты утверждают, что это является признаком подготовки Белграда к вторжению в Косово и Метохию.

То есть, что же это получается, Франция является невольным спонсором милитаризации Сербии и латентным участником гипотетического нового кровопролития на карте Европы?

На самом деле Франция, как страна поддерживающая Украину, вполне могла бы поставить условие Кипру - продаём вам Airbus H145M, при условии продажи вами Ми-35 Украине. Но, увы и ах. Или пока ещё все точки над "i" не расставлены.

Источник: https://t.me/zloyodessit/15748

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