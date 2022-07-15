Информация о «контрабанде оружия» из Украины — это массированная пропаганда рф: заявление ЕС

Заявления о якобы «контрабанде оружия» Украиной являются началом интенсивной кампании дезинформации со стороны россии. Об этом заявил спикер Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Петер Стано, сообщает Укринформ.

«Мы не можем говорить о НАТО, но, с точки зрения ЕС, российская пропаганда и дезинформация предпринимает такие попытки очень регулярно и массированно. Фактически, вся информация, исходящая из кремля или от министерства обороны или министерства иностранных дел (россии. – Ред.), является такой массированной пропагандой и обычной ложью», — заявил Стано.

По его словам, был установлен механизм мониторинга и контроля за тем, чтобы оборудование, предоставляемое странами-членами ЕС, использовалось для этих заявленных целей.

«Наша помощь является объектом жесткого контроля и защитных мер, в том числе в то время, когда она уже была поставлена. Это включает мониторинг использования такого оборудования с учетом международных норм соблюдения прав человека и гуманитарного права, а также возможность регулярного информирования и /или проверки на местах текущего состояния этого оборудования, когда это необходимо, и когда это позволяют сделать сложившиеся условия», — пояснил Стано.

Порядок контроля за перемещением оборудования, поставляемого с использованием Европейского фонда мира (European Peace Facility), обеспечивается в ходе процесса поставки и после его завершения в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.

«У нас нет причин не доверять правительству Украины, которое ведет борьбу, чтобы защитить свою страну и народ Украины от жестокой агрессии«, — добавил Стано.

Источник: sprotyv.info

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