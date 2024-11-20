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Увага, спам! Невідомі розсилають маніпулятивні повідомлення про мобілізацію жінок

Увага, спам! Невідомі розсилають маніпулятивні повідомлення про мобілізацію жінок

За даними Центру стратегічних комунікацій, меседжі надходять на телефони державних службовців Кабінету Міністрів України.

Спам-повідомлення абоненти отримують від імені Michael Vasquez з темою про «мобілізацію жінок».

- У зв'язку з можливим проведенням мобілізації жінок в Україні надаємо вам пам'ятку про протипоказання до військової служби для жінок, а також способи уникнути призову, – йдеться у тексті.

Ці «пропозиції» можуть отримати й інші абоненти, тому закликаємо не відкривати такі повідомлення, не скачувати підозрілі файли від незнайомців і не переходити за посиланнями.

Джерело: https://t.me/spravdi/43020

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