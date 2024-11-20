Увага, спам! Невідомі розсилають маніпулятивні повідомлення про мобілізацію жінок

За даними Центру стратегічних комунікацій, меседжі надходять на телефони державних службовців Кабінету Міністрів України.

Спам-повідомлення абоненти отримують від імені Michael Vasquez з темою про «мобілізацію жінок».

- У зв'язку з можливим проведенням мобілізації жінок в Україні надаємо вам пам'ятку про протипоказання до військової служби для жінок, а також способи уникнути призову, – йдеться у тексті.

Ці «пропозиції» можуть отримати й інші абоненти, тому закликаємо не відкривати такі повідомлення, не скачувати підозрілі файли від незнайомців і не переходити за посиланнями.

Джерело: https://t.me/spravdi/43020

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