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Макрон і Джонсон закопали "сокиру війни"
Про дружню зустріч президента та прем'єра пише Reuters, публікуючи відповідне відео.
Зазначається, що на полях G7 лідери двох країн забули про розбіжності та зосередились на допомозі Україні. На камери Макрон і Джонсон обіймали один одного за плечі, Джонсон говорив французькою, Макрон - англійською.
Хай подякують за своє примирення Україну, яка наразі об`єднує весь світ. І одне прохання до Джонсона - стирити на хвилинку телефон Макрона і заблокувати на ньому номер путина. А то взяв моду...
Источник: https://t.me/Sharpreview/15157