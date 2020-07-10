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Жительница Норвегии наловила ведро комаров за десять дней

Жительница Норвегии наловила ведро комаров за десять дней

Женщине было интересно, сколько комаров попадется в ее ловушку. В итоге через 10 дней набралось ведро кровососущих.

Жительница Норвегии Ирмели Теппо наловила ведро комаров за десять дней. Она отлавливала кровососущих насекомых с помощью специальной ловушки. Что делать с «добычей», норвежка пока не решила, пишет The Local.

Теппо обратила внимание на огромное количество насекомых в конце июня. Она решила поставить на них ловушки.

«Мы поставили ловушки на Иванов день, потому что знали, что после солнцестояния комаров станет еще больше», — рассказала жительница Норвегии. По ее словам, ловушка была заполнена доверху буквально через трое суток.

Почистив ловушку, женщина сложила мертвых насекомых в пакет и снова установила улавливающее устройство, которое она опустошала каждые три дня.

На десятый день комаров набралось столько что ими было заполнено целое ведро.

Что теперь со всем этим «добром» делать, Ирмели Теппо не придумала.

«Нам просто было интересно, сколько их наберется. Но я видела множество хороших предложений. Например, комарами можно кормить рыбу», — отметила норвежка.

Жительница Норвегии наловила ведро комаров за десять дней

 


Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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