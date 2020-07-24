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Как восстановить косметику, которая разбилась: реанимируем тени, пудру и хайлайтер
Не всякая косметика сможет пережить падение и тебе, мы уверены, приходилось проверить это на собственном опыте. Несмотря на то, что ты уже успела попрощаться с любимой палеткой теней и собрала гостей на похороны хайлайтера, торопиться выбрасывать их не стоит.
Всякому косметическому средству можно дать вторую жизнь — просто узнай, как восстановить разбитую косметику.
Редакция tochka.net подобно Чипу и Дейлу спешит на помощь. Рассказываем про два способа восстановления разбитой косметики — с использование спирта и без.
Как восстановить косметику, которая разбилась
- Восстанавливаем косметику со спиртом
Что нужно?
- медицинский спирт;
- ложка;
- кисть для нанесения теней;
- монета.
Как делаем?
- Возьмем ложку и мелко раскрошим разбитую пудру/тени/хайлайтер до состояния рассыпчатой пудры.
- Нальем 1,5 ст.л. медицинского спирта в пудру (для теней хватит в три раза меньше спирта). Важно: водка для этих целей не годится.
- При помощи ложки смешаем разбитую косметику со спиртом до плотного кашеобразного состояния.
- Спирт должен сделать косметику немного мягче, чтобы ее можно было разровнять по емкости. Разравнивая не оставляй комков.
- Прижми тени монетой (если это пудра, то подойдет любая плоская поверхность, которая покрывает ее размер).
- Остатки и мелкие частички косметики удали с коробки с помощью кисточки для теней.
- Восстанавливаем косметику без спирта
Что нужно?
- небольшой шпатель;
- плоская поверхность для "придавливания" сухих ингредиентов;
- кисть для макияжа.
Как делаем?
- Используя кончик шпателя, аккуратно разбей комочки в разбитых тенях или пудре, пока они полностью не раздавятся.
- В зависимости от размера твоей пудры, подбери какую-нибудь крышку, чтобы "вдавить" продукт. Покрой ее пищевой пленкой, чтобы не загрязнять косметику и легонько придави поверхностью.
- Опусти кисть для теней в воду или спирт и аккуратно протри остатки вокруг коробочки, чтобы очистить края.
Источник: lady.tochka.net/
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