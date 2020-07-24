Как восстановить косметику, которая разбилась: реанимируем тени, пудру и хайлайтер

Не всякая косметика сможет пережить падение и тебе, мы уверены, приходилось проверить это на собственном опыте. Несмотря на то, что ты уже успела попрощаться с любимой палеткой теней и собрала гостей на похороны хайлайтера, торопиться выбрасывать их не стоит.

Всякому косметическому средству можно дать вторую жизнь — просто узнай, как восстановить разбитую косметику.

Редакция tochka.net подобно Чипу и Дейлу спешит на помощь. Рассказываем про два способа восстановления разбитой косметики — с использование спирта и без.

Как восстановить косметику, которая разбилась

Восстанавливаем косметику со спиртом

Что нужно?

медицинский спирт;

ложка;

кисть для нанесения теней;

монета.

Как делаем?

Возьмем ложку и мелко раскрошим разбитую пудру/тени/хайлайтер до состояния рассыпчатой пудры. Нальем 1,5 ст.л. медицинского спирта в пудру (для теней хватит в три раза меньше спирта). Важно: водка для этих целей не годится. При помощи ложки смешаем разбитую косметику со спиртом до плотного кашеобразного состояния. Спирт должен сделать косметику немного мягче, чтобы ее можно было разровнять по емкости. Разравнивая не оставляй комков. Прижми тени монетой (если это пудра, то подойдет любая плоская поверхность, которая покрывает ее размер). Остатки и мелкие частички косметики удали с коробки с помощью кисточки для теней.

Восстанавливаем косметику без спирта

Что нужно?

небольшой шпатель;

плоская поверхность для "придавливания" сухих ингредиентов;

кисть для макияжа.

Как делаем?

Используя кончик шпателя, аккуратно разбей комочки в разбитых тенях или пудре, пока они полностью не раздавятся. В зависимости от размера твоей пудры, подбери какую-нибудь крышку, чтобы "вдавить" продукт. Покрой ее пищевой пленкой, чтобы не загрязнять косметику и легонько придави поверхностью. Опусти кисть для теней в воду или спирт и аккуратно протри остатки вокруг коробочки, чтобы очистить края.

Источник: lady.tochka.net/

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