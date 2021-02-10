Как выглядит примадонна Алла Пугачева без макияжа: Лиза Галкина разместила фото в соцсетях

Внешность Аллы Пугачевой всегда является объектом обсуждения. Артистку пристально рассматривают не только при выходе в свет, но и каждом ее фото в соцсетях.

Несколько кадров, которые звезда показывает без макияжа, дали повод думать, что в последнее время она заметно сдала. На осунувшемся лице проступают многочисленные морщины. Это взволновало и журналистов и поклонников. Возраст и время не пожалено примадонну, что отчетливо видно на снимках.

Годы явно берут свое и знаменитость не смогла устоять против естественного процесса старения. Такие неприглядные изображения появились на фанатский странице дочери певицы Лизы Галкиной. Под ними разгорелся спор.

Одни считали, что примадонна очень плохо выглядит и годы берут свое. Другие почитатели таланта певицы в очередной раз похвалили ее отметив, что она самая лучшая, самая красивая, самая обаятельная женщина, которая поет.

Сама Алла Пугачева, когда размещает свои фото в социальных сетях, говорит про свою внешность - не забывайте, сколько мне лет.

Нужно отдать должное талантливой певице и просто человеку, которая в свои годы решилась завести двух прекрасных детей и они сейчас ее и Максима Галкина радуют.

Можно увидеть с каким воодушевлением Алла Борисовна смотрит и общается с дочкой Лизой и сыном Гарри. Рядом с ними и с молодым супругом она сама молодеет. Самое главное, что у певицы молодая душа и хорошая энергетика.

Все кто находится с ней рядом чувствуют ее обаяние и непосредственность. Многие ее друзья отмечают, что рядом с ней себя чувствуешь хорошо и всегда поднимается настроение, когда общаешься с этим человеком.

Источник: 1 Минута