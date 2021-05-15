Катерина Бужинская, Катя Осадчая, Виктор Павлик: кто из звезд может претендовать на льготы для многодетных семей

Еще в старые времена поговаривали: много деток - много счастья. Украинские звезды шоу-бизнеса не побоялись пожертвовать карьерой ради того, что бы услышать милый топот маленьких ножек.

Редакция "Одна минута" прямо ко Дню семьи, который отмечается, сегодня, 15 мая сделала подборку многодетных звездных мам и пап.

Катерина Бужинская

Екатерина Бужинская с мужем и детьми

У Кати трое деток. Старшей доченьке - 14 лет, а малышам по 4 года.

Виктор Павлик

Виктор Павлик с сыном Александром

Певец четвертый раз станет отцом. К сожалению, на этом длинном пути родительства не обошлось без потерь - не справился с болезнью младший сын Павел Павлик.

Оля Фреймут

Ольга Фреймут

На экране Оля Фреймут - строгая ревизорша, которая наделала в свое время шуму во многих именитых заведениях. Но вне камер - это заботливая мать и верная жена. Господь подарил Ольге троих деток: старшая дочка - уже почти невеста.

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Главный знаток светской жизни, Катя Осадчая, смогла виртуозно соединить карьеру и материнство. От первого брака у звезды есть сын Илья, которому уже 17 лет исполнилось, а с Юрием Горбуновым родила женщина малыша Ваню. Теледива и сейчас в положении. Ждет пополнения.

Олег Скрипка

Олег Скрипка

Певец вместе с любимой воспитывает 15-летнего Романа, 13-летнего Устима, 10-летнюю Олесю и 8-летнюю Зоряну. Счастливое семейство назвало всех деток традиционными украинскими именами.

Источник: 1 Минута