Кофты (фрикадельки) со специями, медом и нутом: отличное блюдо для простой семейной трапезы
Кофты (фрикадельки) из баранины со специями - отличный бюджетный вариант для простой семейной трапезы. Подавать сбрызнув сливочно-йогуртовой заправкой и с запеченным нутом.
Ингредиенты
1 ½ чайной ложки семян фенхеля.
500 г фарша из баранины.
1 ½ столовой ложки раса эль ханут
2 ст. ложки кедровых или обычных орехов, поджаренных и крупно нарезанных.
2 банки нута по 400 г, высушенные и ополоснутые.
2 столовые ложки оливкового или растительного масла.
2 столовые ложки меда.
80 г греческого йогурта
2 столовые ложки тахини.
1 лимон, 1/2 сока, 1/2 нарезанный дольками для подачи.
25 г петрушки, крупно нарезанной, для подачи.
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 180 ° C / 160 ° C вентилятор / газ 4. Используя пестик и мортер, раздавите семена фенхеля. В большой миске смешайте измельченные семена, баранину, рас-эль-ханут, орехи и хорошо приправьте. Разделите смесь на восемь равных яйцевидных кофтов.
Шаг 2
Выложите нут в жаростойкую форму, приправьте по вкусу и поставьте в духовку, пока будете жарить кофты. Нагрейте 1 столовую ложку масла на сковороде на среднем огне. Добавьте кофты и слегка обжаривайте 5 минут, время от времени переворачивая, пока не подрумянится. Вынуть из кастрюли шумовкой и отложить на тарелку.
Шаг 3
Достаньте нут из духовки, добавьте кофта в форму, затем полейте оставшимся маслом и медом и верните в духовку на 15 минут.
Шаг 4
В миске смешайте йогурт, тахини и лимонный сок с 70-100 мл воды и хорошо приправьте. Подавайте кофты и нут, посыпав петрушкой и сбрызнув сливочной заправкой, с дольками лимона.
Источник: 1 Минута