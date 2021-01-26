Кофты (фрикадельки) со специями, медом и нутом: отличное блюдо для простой семейной трапезы

Ингредиенты

Кофты (фрикадельки) из баранины со специями - отличный бюджетный вариант для простой семейной трапезы. Подавать сбрызнув сливочно-йогуртовой заправкой и с запеченным нутом.

1 ½ чайной ложки семян фенхеля.

500 г фарша из баранины.

1 ½ столовой ложки раса эль ханут

2 ст. ложки кедровых или обычных орехов, поджаренных и крупно нарезанных.

2 банки нута по 400 г, высушенные и ополоснутые.

2 столовые ложки оливкового или растительного масла.

2 столовые ложки меда.

80 г греческого йогурта

2 столовые ложки тахини.

1 лимон, 1/2 сока, 1/2 нарезанный дольками для подачи.

25 г петрушки, крупно нарезанной, для подачи.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 180 ° C / 160 ° C вентилятор / газ 4. Используя пестик и мортер, раздавите семена фенхеля. В большой миске смешайте измельченные семена, баранину, рас-эль-ханут, орехи и хорошо приправьте. Разделите смесь на восемь равных яйцевидных кофтов.

Шаг 2

Выложите нут в жаростойкую форму, приправьте по вкусу и поставьте в духовку, пока будете жарить кофты. Нагрейте 1 столовую ложку масла на сковороде на среднем огне. Добавьте кофты и слегка обжаривайте 5 минут, время от времени переворачивая, пока не подрумянится. Вынуть из кастрюли шумовкой и отложить на тарелку.

Шаг 3

Достаньте нут из духовки, добавьте кофта в форму, затем полейте оставшимся маслом и медом и верните в духовку на 15 минут.

Шаг 4

В миске смешайте йогурт, тахини и лимонный сок с 70-100 мл воды и хорошо приправьте. Подавайте кофты и нут, посыпав петрушкой и сбрызнув сливочной заправкой, с дольками лимона.

Источник: 1 Минута