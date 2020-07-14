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Купальник для самых горячих селфи и очень соблазнительные ракурсы: уроки позирования от Беллы Хадид

Купальник для самых горячих селфи и очень соблазнительные ракурсы: уроки позирования от Беллы Хадид

Карантин закончился, а неопубликованные селфи в телефоне остались. По крайней мере, у Беллы Хадид их достаточно. В своем профиле модель поделилась серией горячих фотоснимков из категории «неизданное». На них звезда позирует на природе в купальнике шоколадного оттенка. Топ бандо — идеальный вариант для тех, кто не любит белые следы от завязок на теле и планирует получить идеально ровный загар. Кроме того, он удобный и соблазнительно подчеркивает грудь, что и продемонстрировала Белла со всех ракурсов. Особенно удачно получились снимки, снятые снизу — простой лайфхак, благодаря которому можно продемонстрировать все изгибы тела в самом выгодном свете.

Эффектный образ Белла дополнила желтой косынкой и золотой подвеской с первой буквой своего имени.

Купальник для самых горячих селфи и очень соблазнительные ракурсы: уроки позирования от Беллы Хадид

Купальник для самых горячих селфи и очень соблазнительные ракурсы: уроки позирования от Беллы Хадид

Купальник для самых горячих селфи и очень соблазнительные ракурсы: уроки позирования от Беллы Хадид
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: селфи

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